Mette Mølbak anbefaler: Genial gæstemad du kan lave i forvejen Sent hjem og gæster kl. 19? Her er hvad du skal servere.

Jeg elsker at have gæster om fredagen, men det hænger dårligt sammen med en lang arbejdsdag. Løsningen er derfor at lave maden i forvejen, og her har jeg et par italienske hit, der virker hver gang. Kalvekød i tunsauce - eller vitello tonnato er en sikker klassiker, hvor det hele kan forberedes dagen før og lige anrettes før gæsterne kommer.

Kød og tunfisk er i udgangspunktet en underlig kombination – men lige i det her tilfælde er det en yderst vellykket kombination.

Vitello tonnato

Ingredienser

1 kilo kalvekød – fx inderlår

1 løg

1 gulerod

5 dl hvidvin

5 dl hønseboullion

2 laurbærblade

10 peberkorn.

Tunsauce

2 dl mayonaise

1 dåse tun

3 ansjoser

Indkogt suppe fra kognigen

Citronsaft

Kapers og citron til pynt

Skræl guleroden og skær den i mindre stykker. Pil løget og skær det i kvarter. Kom det i en rummelig gryde med hvidvin, bouillon, laurbærblade og peberkorn. Lad det koge op og kom kødet i. Sænk temperaturen så det lige akkurat småkoger. Kog ca. 1 time. Slut for gryden og lad det trække ca. 30 min i gryden.

Tag kødet op og læg det på et fad.

Sigt nu væden og hæld den tilbage i gryden. Lad den reducere helt så du ca har 2 dl tilbage af suppen.

Tunsauce:

Blend mayonnaise med tun og ansjoser. Tilsæt suppen lidt efter lidt til saucen har en passende konsistens – den må ikke være for tyk eller for tynd. Smag til med salt, peber og citronsaft.

Stil kød og tunsauce på køl. Dagen efter skærer du kødet ud i tynde skiver og arragener det på et fad. Hæld tunsaucen over og pynt med kapers, skiver af citron og evt. hakket bredbladet persille.

Server med et godt brød og evt. en tomatsalat og kølig, italiensk hvidvin. og begynd evt. med den her nemme snack:

Sprøde brød med artiskokpuré

Ingredienser

1 glas syltede artiskokker

½ dl mayonnaise

Citronsaft til at smage til med

Salt og peber

Basilikumblade til pynt

½ baguette

Afdryp artiskokkerne og blend dem sammen med mayonnaise. Smag til med citronsaft, salt og peber.

Skær baguette eller lignende lyst brød i tynde skiver, kom det på en bagerist og dryp med olivenolie. Rist det i en 200 grader varm ovn 7-8 minutter til det er gyldent og sprødt (hold øje – ovne er forskellige så måske skal det have kortere eller længere tid)

Kom de sprøde brød på et stort træbræt eller serveringsfad. Top med artiskokpuré og pynt med basilikumblade. Servér.