Juleknas: Småkager smager bedre, når de er drysset med gode minder

Jeg har drømt om at finde opskriften på den perfekte ingefærsmåkage i årevis. Sådan en skarp, sprød småkage, der smager så meget af ingefær, at børn ville blive lidt skuffet, men stadig med sødme og smørbarhed nok til at passe til en kop eftermiddagste.

Gennem tiden har jeg fået masser af bud fra venner og bekendte, men de var aldrig helt rigtige. Ikke sprøde nok, ikke stærke nok, for store, for tynde. Indtil min mands morfar flyttede på plejehjem, og min mand fik sin mormors opskriftsbog.

Gennem et helt liv har hun skrevet sine opskrifter ned. De første opskrifter med smuk fyldepensskrift, de sidste mere hurtigt noteret med fyldepen. Og så, på en løstliggende seddel, bagsiden af en receptblok fra hendes mands konsultation: opskriften på de perfekte ingefærsmåkager! Det eneste, jeg har gjort, er at fordoble mængden af ingefær.

Det er virkelig gode ingefærkager, men de smager endnu bedre, fordi min mands højtelskede mormor, som han besøgte i alle sine ferier, på denne måde er med til vores jul, og de minder mig om, at mad er ikke bare mad, opskrifter er ikke bare opskrifter. De er historier, der fortæller, hvem vi er, og hvem der var her før os. Så husk at få noteret yndlingsopskrifter ned fra familiemedlemmer i tide. En dag er det for sent, og det er så hyggeligt at have sine yndlingsmennesker med til jul, uanset om de er levende eller døde.



Opskrift på ca. 150 stk.

200 g blødt smør



375 g melis (skriver mormoderen, jeg bruger som regel rørsukker, fordi det har en lidt mere krydret tone, men almindeligt sukker går fint an)

2 æg

1/2 kg mel

1 tsk. stødte nelliker

1 tsk. natron (og det er vigtigt at huske. Uden bliver småkagerne ikke sprøde, men nogle kedsommelige, små, tørre ingefærkiks)

4 tsk. tørret stødt ingefær (fra en pose, du har købt i år, ikke en gammel en, der lå bagest i skuffen – det smager ikke af noget)

Sådan gør du:

1

Rør smør og melis sammen. Rør æggene i og derefter de tørre ingredienser. Ælt hurtigt dejen sammen. Rul den ud i lange pølser, og læg dem på køl i mindst 5 timer, gerne natten over.



2

Skær tynde skiver, og bag dem i 7-8 minutter ved 200 grader, til de er smukt lysebrune.