Vegansk jul Gulerodstatar

Opskriften er Kirsten Skaarups take på en klassisk ret fra michelinrestauranten Eleven Madison Park i New York. De anbefaler, at gulerødder og evt. rødbede hakkes i en gammeldags kødhakker. Det går dog også fint med et rivejern eller en foodprocessor.



Hvis du kun har gule gulerødder, så erstat nogle af dem med rødbede. Så får du en smuk rød tartar. Det er vigtigt at smage tataren godt til med alle smagsgiverne.





Til 4 personer

300 g gulerødder, gerne røde (heraf evt. 100 g rødbede)



25 g solsikkekerner

2 spsk. finthakket syltet ingefær

3 spsk. klippet purløg + ekstra til pynt

2-3 spsk. revet kvædebrød eller -marmelade, evt. anden ’fast’ marmelade

1-2 spsk. røget tangsennep eller dijonsennep

1 spsk. hakkede kapers + ekstra til pynt

2 spsk. finthakkede cornichoner

reven peberrod efter smag

2-3 spsk. plantebaseret mayonnaise

salt, friskkværnet peber

4 spsk. tangpesto eller anden pesto

rød syre

Sådan gør du:

Riv gulerødderne (og evt. rødbeden) fint. Rist solsikkekernerne gyldne på en tør pande. Hak dem groft. Rør de revne rødder med kernerne, ingefær, purløg, marmelade, sennep, kapers, cornichoner og peberrod efter smag samt mayonnaisen. Smag tataren til med salt og peber. Måske skal der også mere ingefær og/eller sennep i. Pres massen godt sammen i fire runde eller ovale metalringe. Sæt tatarerne på fire tallerkener, og fjern ringene. Dryp med lidt pesto rundt om tatarerne, og drys med 2 spsk hakkede kapers, klippet purløg og rød syre.





Tip:Du kan lave tataren dagen før, den skal serveres, og blot røre mayonnaisen i til sidst.

Tangsennep og tangpesto fås i specialbutikker eller hos dansktang.dk.