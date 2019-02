Saltbagt selleri med hasselnødder og tranebær

En fin forening af mildhed, sødme, let bitterhed, syrlighed, friskhed, fedme og nøddesmag. Spis som lille selvstændig ret eller server som tilbehør til en svinekotelet.

Til 4 personer

Ingredienser

1 selleri

1,5-2 kilo groft salt

250 g friske (eller frosne) tranebær

80 g sukker

0,25 tsk. havsalt

2 kviste timian

0,75 dl vand

1 spsk. æblecidereddike eller citronsaft

80 g ristede afskallede hasselnødder

God olivenolie

Sådan gør du:

Skær rodenden af sellerien, og skrub den meget grundigt med en køkkensvamp. Gør saltet fugtigt med lidt vand, og klap det rundt om sellerien, så den bliver nærmest indstøbt. Sæt den i en ovnfast gryde eller et fad. Bag i ca. 2,5 time ved 190 grader (3-3,5 ved meget stor knold). Stik en strikkepind igennem saltlaget og bedøm, om sellerien er blød og mør. Hvis ikke, så giv den en halv time mere. Tag sellerien ud af ovnen, og lad den trække i sin saltskal i 20 minutter, inden du slår hul på værket med bagsiden af en kokkekniv og befrier kalorius. Lad den køle lidt af på køkkenbordet. Skyl de friske tranebær, hæld dem i et lille ovnfast fad sammen med sukker, salt, timian, vand og eddike, og sæt dem i ovnen i 12-15 minutter, så de bliver bagt møre, men stadig er mestendels hele. Lad tranebærrene køle af til stuetemperatur. Børst den lune bagte selleri fri for salt og flæk den i både. Anret på et fad og dryp med tranebær og saft fra fadet, gavmilde striber af god olivenolie og ristede hasselnødder. Evt. lidt blade frisk timian. Spis sellerien som selvstændig ret eller som tilbehør, gerne til en svinekotelet. Den smager også dejligt kold.

Tip

Du kan købe hasselnødder, der allerede er ristet og afskallet, eller du kan gøre sådan her: Hæld nødderne på en bageplade beklædt med bagepapir, og rist dem i en 200 grader varm ovn i ca. 10 minutter. Vip dem over i et rent viskestykke, hvor du skal rulle og gnide, så skallerne falder af.