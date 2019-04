Vintest: Ugens vinder er ideel til det krydrede asiatiske køkken

FOR ABONNENTER

En strålende riesling fra Rheinhessen bekræftede endnu en gang, at tyskerne i vore dage er særdeles leveringsdygtige i karakterfulde vine – og til priser, som gang på gang placerer vinene i toppen af vores pris- og kvalitetsvurdering. For nogle årtier siden var kvaliteten generelt noget svingende, og vinene havde ry for at være lidt dyre. I dag koster de allerstørste tørre hvidvine fra Tyskland højst 5-600 kroner – altså meget mindre end de bedste vine fra Bordeaux, Napa Valley, Barolo og Bourgogne. Og det er verdensklassevine.