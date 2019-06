Politiken tester rosévine: Kvaliteten af de lyserøde dråber er blevet meget bedre

Der er noget befriende enkelt over et glas kølig rosévin på terrassen. Og heldigvis bliver der i dag lavet bedre rosé end før.

Jeg har nyligt været i det nordvestlige USA. Ude ved kysten var der overalt skilte, som advarede mod tsunami og anviste flugtveje. Det var lidt en overraskelse, at der er så stor risiko på de kanter. Jeg læste også den nye udgave af det store vinmagasin Wine Spectator, som havde fokus på bl.a. rosévin. Denne vintype er blevet ekstremt populær i USA, og man venter nærmest en tsunami af solgte rosévine denne sommer. Det er relativt nyt, at amerikanerne sværger til de lyserøde dråber – for nogle årtier siden var den en meget solgt vintype, kaldet blush wine, ofte lavet på zinfandel. Det var en skrækkelig halvsød satan, som var deres svar på rosé Mateus fra Portugal.