Vintest: Barolo og dens brødre er italiensk kærlighed, der kræver tålmodighed

Nebbiolo kan være en svær drue at elske, for dens hårde væsen kræver til tider årtier, før dens vine lukker op for alt det, de har at byde på. Så er det til gengæld unikke vine, der kan tryllebinde og gøre dig afhængig. Lørdagsliv guider til potentielle forførende nebbiolooplevelser.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Nogle mener, at den første kærlighed er den bedste og stærkeste. Det er der sikkert mange holdninger til, men vinmæssigt stemmer det for mig. Min første vinforelskelse var hed og uomgængelig, hun hed nebbiolo, og vores forhold har netop fejret sølvbryllup. Jeg kan nok ikke helt sige mig fri for i korte perioder at have været utro og have flirtet lidt med andre charmerende druesorter, der bød sig til, men i sidste ende er jeg altid vendt tilbage til der, hvor det hele begyndte. Og beholdningen i min vinkælder er et klart bevis på min hengivenhed.​