Vintest: Nyd ædel råddenskab i vinglasset

Skulle der være et glas vin lavet på rådne druer?

De fleste vil nok betakke sig. Men når det drejer sig om den ædle råddenskab, er sagen en ganske anden. Det er en svamp, Botrytis cinerea, som under de rette klimatiske betingelser kan angribe druerne, hvorved skallen sprækker, væske fordamper og alt opkoncentreres – også sukkerindholdet. Hertil kommer, at botrytis giver en særlig aroma – af noget lidt røget eller krydret.

Resultatet bliver som regel en sød vin – enten med lav alkohol (6-10 pct.) eller med normal til høj alkohol (12-15 pct.). Når det flasker sig, er der også en fin syre, som giver balance i tingene, så vinen ikke fremtræder tung og kvalmende. Mange botrytis-vine lagrer fantastisk og bør have alder. De mætter, så ofte er en halv flaske nok til 4-6 personer.

Udbyttet er generelt meget lavt – tidvis ned til et glas per vinstok, hvor man regner med en flaske for almindelig bordvin. Tilmed skal man høste mange gange til de bedste vine, så det er en vintype, som er dyr at producere.