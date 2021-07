Test af sake: Skål i japansk risvin, når danske OL-medaljer skal fejres

Med et års forsinkelse blev OL 2020 i går skudt i gang, og de næste par uger kæmper alverdens atleter om olympiske medaljer i og omkring Japans hovedstad, Tokyo. Tilskuere, der havde tænkt sig at drage til Japan for at få et sportsminde for livet, er desværre blevet nægtet adgang, men så må man jo prøve at skabe lidt japansk stemning derhjemme i tv-stuen, og hvad er på drikkevarefronten bedre til det end sake?

Overalt i Asien findes der alkoholiske drikke baseret på ris. Kineserne har deres huangjiu, i Sydkorea drikker man cheongju, og i Japan er sake sagen. Eller rettere nihonshu, som det hedder her. Sake (eller shu) betyder alkohol og nihonshu dermed japansk alkohol.