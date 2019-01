»Er der nogle friske symbolanalytikere til stede«? Ole Rasmussen ser tilbage på Lars Løkkes nytårstale og den pudsige figur på statsministerens skrivebord

Sagt i ugen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) udtrykte i sin nytårstale bekymring for verdensordenen:

»Den fredelige verden, vi drømte om, er i opbrud. Øjebliksbilledet er flimrende og porøst. Jeg kan godt blive bekymret for, om alt det, der blev sat i søen i krigens kølvand, bliver skyllet væk igen«.

(stm.dk)

Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, var stærkt utilfreds med de afsnit i statsministerens nytårstale, hvor Løkke advarede imod at vende ryggen til en besværlig omverden og have nok i sig selv:

»Den del er et utilstedeligt angreb på os, hvor man gerne vil skildre os som nogle hosekræmmere, der går ude på heden med vores tophuer og synger Mads Doss. Det gider jeg simpelthen ikke høre på mere«.

(Politiken)

Jyllands-Postens lederskribent om klimadelen af statsministerens nytårstale:

»Når klimaforandringerne ifølge ham selv er en af tidens største udfordringer overhovedet, så ville det have klædt med bare et enkelt bud på, hvad ’vi’ kan stille op«.





Chefredaktør Christian Jensen, Politiken, var heller ikke så vild med talen:

»Det er forbløffende, at Lars Løkke har samvittighed til at manipulere så tykt i det, der bør blive hans sidste tale som statsminister«.

(Politiken)

Formand Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, kunne ikke se behovet for (endnu) en ny sygehusstruktur, når det handler om at skaffe hjælp nok til de kronisk syge:

»Den hjælp kommer ikke ud af en strukturreform. Den kommer af, at vi ansætter de rigtige medarbejdere til at løse de rigtige opgaver«.

(Jyllands-Posten)

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (Socialdemokratiet), under stormen Alfrida:

»Jeg advarer lige: Enhver fornægter af klimaforandringer, jeg møder i dag, er i fare for en skideballe til 20 personer. Roskilde Fjord oplever i disse timer sin fjerde oversvømmelse på fem år. For fem år siden sagde alle, at det ikke ville ske igen før om 20-30 år«.

(Twitter)

Mohammed Hee fra Københavns Kommunes enhed for forebyggelse af ekstremisme om det islamistiske parti Hizb ut-Tahrir:

»Det primære problem er, at de pådutter unge, at de skal omfavne deres udgave af islam og vende ryggen til det demokratiske samfund. De udfordrer simpelthen unge muslimers ret til frit at vælge egen identitet inden for rammerne af den individuelle frihed, vi har her i landet,« (Berlingske)

Zoolog Nina Collatz Christensen, efter at en rød panda tilsyneladende var blevet blev blæst ud af Odense Zoo under stormen Alfrida og derefter strandede i et træ hos en nabo:

»Dyrlægen kom og bedøvede den, så den faldt i søvn oppe i træet og landede nede i et lagen, så alt er endt godt«.

(tv2.dk)

