Det, jeg har grinet mest ad, er billedteksten om Støjberg, der fejrer sine 50 forskellige forklaringer

Sagt i ugen

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg om det hidtil ukendte ’ministernotat’, hun hev frem under sin forklaring i Instrukskommissionen:

»Det er helt, helt, helt centralt.«

(Berlingske)

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret, om eksministerens notatstunt:

»Det rejser selvfølgelig spørgsmålet, at hvis det i Støjbergs øjne er så interessant, hvorfor er der så gået fire år, før det dukkede op fra dybet«.

(Politiken)

Lektor Birthe Larsen, Copenhagens Business School, tvivlede på Finansministeriets forudsigelse om en kortvarig økonomisk krise efter coronaen:

»Grundlæggende har vi ikke prøvet det her før. Vi har ingen erfaringer at trække på. Det gør, at jeg ikke er så optimistisk«.

(Information)

Sundhedsstyrelsens tidligere direktør Else Smith om mailkorrespondancen mellem regeringen og dens sundhedsfaglige rådgivere i coronakrisens start:

»Det har set ud, som om politikerne har villet udvise handlekraft for enhver pris – uanset eksperternes rådgivning. Måske skræmte billederne fra Italien folk fra vid og sans, så alene frygten for, at vi ville få en snert af noget lignende, fik dem til at gøre nærmest hvad som helst«.

(Berlingske)

Sundhedsstyrelsens fhv. chef Niels Strandberg Pedersen om samme sag:

»Vi havde en situation, hvor eksperternes kølige, videnskabelige tilgang stod over for politikernes mere følelsesladede mavefornemmelser. Og jeg vil mene, at politikerne denne gang ramte rigtigt«.

(Berlingske)

Partiformand Pernille Vermund, Nye Borgerlige, anklagede Venstre for uklædelige forsøg på at »udskamme statsministeren som kynisk og egenrådig« under coronakrisen:

»Faktum er, at Jakob Ellemann-Jensen har stemt for næsten alt, regeringen er kommet med, og at han ikke kan pege på, at han på de store linjer ville have gjort noget anderledes. Derfor er meget af det, han siger offentligt, ikke andet end rent spil for galleriet. Det er ærligt talt trættende.«

(Berlingske)

78-årige Ove Kristiansen, beboer på plejehjemmet Bakkebo i vestjyske Vinderup, ved godt, at restriktionerne på besøg skyldes, at politikerne bare gerne vil passe på de ældre:

»Det er jeg glad ved, det er jeg. Men på den anden side, så tænker jeg, at enten dør vi af corona, eller også dør vi af kedsomhed«.

(Information)

Fhv. minister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, partiet Fremad (tidligere Liberal Alliance), om statsminister Mette Frederiksens skolebesøg i Aalborg:

»Forstår ikke al den virak om det tv-indslag. Da jeg var minister, blev jeg da også i tide og utide modtaget af børn, der messede »velkommen til Danmarks bedste økonomi- og indenrigsminister!« Det er helt normalt«.

(Twitter)

Vis mere