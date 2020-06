Med det navn har Kæmpe Eskimoen næppe langt igen

Sagt i ugen

Cand.mag. Désirée Orbech om Shu-bi-duas sang ’Danmark’ fra 1978, hvori det konstateres, at »de varme lande er noget lort«:

»Bevares, det er sjovt for dem, der er med i klubben af danskere, der har deres aner solidt funderet i den danske muld, men jeg tvivler på, at det opfattes som lige så sjovt for dem, der rent faktisk er kommet til Danmark fra varmere himmelstrøg eller deres efterkommere«.

(Politiken)





Erik Gøbel, tidligere seniorforsker ved Rigsarkivet, om Black Lives Matter og bevægelsens fokus på fortidens slavehandel:

»Man skal passe på med at dømme fortiden med nutidens briller. Dengang var det helt normalt, og slavehandlere blev ikke set som onde i samtiden. Man kan jo ikke bebrejde folk, at de levede i fortiden«.

(Berlingske)

Løsgængeren Sikandar Siddique, der blev fordømt at højrefløjen, da han på Folketingets talerstol holdt et minuts stilhed for George Floyd og andre ofre for racistisk vold:

»Reaktionen på mit indlæg siger alt. I skulle prøve at være minoritet bare én dag, så vil I opleve, hvad racismen gør«.

(Ritzau)

Folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti, mente, at hun selv har tilhørt en minoritet på samme måde som Siddique:

»De første mange år, hvor alle skød efter os med tomater og spyttede efter os. Vi har prøvet alt det, ordføreren siger, når han taler om hudfarve«.

(Ritzau)

Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, om truslen fra coronavirussen:

»Jeg er sikker på, at smitten igen vil blusse op i løbet af de kommende seks til ni måneder. Lige nu har vi nok glemt truslen lidt«.

(Berlingske)

Borgmester Henning Schulz fra den tyske by Gütersloh, hvor 1.500 østeuropæiske ansatte på Tönnies-koncernens slagteri er blevet smittet med coronavirus:

»Mine følelser er et sted mellem vrede, sorg og udmattelse. Jeg er vred på firmaet Tönnies. Jeg er vred på systemet bag firmaet. Jeg er vred over konceptet med under-under-underleverandører (af arbejdskraft, red.), som er fuldstændig uigennemskueligt«.

(dw.com)

Komikeren Trevor Noah, tv-vært på ’The Daily Social Distancing Show’, efter at præsident Donald Trump havde udtrykt skuffelse over sløjt fremmøde til sit første valgmøde:

»Det, der endelig fik ham til at bryde sammen, var ikke de 122.000 liv, der er gået tabt i coronaen, men 12.800 tomme sæder i en arena«.

(Twitter)

Bannertekst på studentervogn fra Odsherreds Gymnasium:

»Vi drikker spritten, så vi undgår covid-19«.

(sn.dk)

