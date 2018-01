Døden er hans levebrød: »Jeg er god, men jeg er ikke Gud« Mens Danmark holdt juleferie i 2004, blev retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen sendt til Thailand for at identificere ofre for tsunamien. Et enkelt og helt unødvendigt dødsfald langt mod nord har gjort størst indtryk på ham i hans karriere. Nu fylder han 70 år.

Gennem en lang karriere som retsmediciner har et drab på et spædbarn gjort størst indtryk på Peter Juel Thiis Knudsen. Efter en hård opvækst med flere afbrudte graviditeter slog en 17-årig pige fra Grønland sin egen nyfødte baby ihjel. Dagens fødselar fik til opgave at obducere babyen, og stemmen knækker og bliver næsten uhørlig, da han over telefonen fortæller den uhyrlige historie, som fik politiet til at sende Rejseholdet langt mod nord for at undersøge Socialforvaltningen i det område, pigen boede.

»Det rystede mig, for det var et så unødvendigt dødsfald. Jeg bliver stadig berørt af at tale om det. Hun var vokset op under fortvivlede sociale forhold«, fortæller Peter Juel Thiis Knudsen, mens tonerne fra Bachs Juleoratorium trænger svagt igennem fra Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet, hvor vicestatsobducenten har sit kontor.

Med to forældre, der begge var læger, var det ingen sensation, da Peter Juel Thiis Knudsen begyndte at læse medicin på Århus Universitet efter at have fået sat studenterhuen på hovedet lidt længere mod nord, i Aalborg. Han blev kandidat i medicin i 1975 og tog derefter speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi. Det var fascinerende at sidde med øjnene klinet til mikroskopet og undersøge vævsprøver for at finde ud af, hvad patienterne fejlede.

Derfra var det for ham et naturligt næste skridt at undersøge de døde. Det gjorde han med ansættelse i 1986 på Retsmedicinsk Institut i Århus, hvor han under ledelse af professor Jørgen B. Dalgaard undersøgte trafikofre. Det var denne Dalgaard, der via sine undersøgelser henledte opmærksomheden på, at det ville redde liv at gøre sikkerhedsseler lovpligtige. Og nogenlunde samtidig gik det op for Peter Juel Thiis Knudsen, at retsmedicinere kunne være med til at ændre samfundet til det bedre.