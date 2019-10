Hun sagde sit job i Kongehuset op: »Alt i mig skreg, at det var rigtigt at gøre«

Anne Mette Kirk, der onsdag fylder 40, har været tv-journalist og vært og pressemedarbejder i Kongehuset. For et års tid siden sagde hun op for at skrive en roman færdig. Det var en af den nemmeste beslutninger i hendes liv.