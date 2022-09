En af de første til at se Yahya Hassan: »Vi gik rundt i Aarhus’ gader og snakkede. Det var inden, alt det der skete«

Søren Marcussen blev leder af en ungdomsklub for at tjene penge til studierne. Siden har han holdt blikket på unge og forsøgt at holde fast i at være »højttaler for dem, der ikke har en stemme«. I dag fylder han 75.