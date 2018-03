Ny analyse: Sophie Løhde har mere til gode hos offentligt ansatte

Seks milliarder. Så meget vil det offentlige kunne spare, hvis løngabet siden 2008 mellem den offentlige og den private sektor blev lukket, sagde innovationsminister Sophie Løhde (V) i december.

Det har sidenhen givet anledning til en skyttegravskrig om det såkaldte løngab, og flere har forholdt sig kritisk til de tal, ministeren læner sig op ad.

Blandt andet manede rigsstatistiker Jørgen Elmeskov til forsigtighed i en pressemeddelelse samme dag, da lønudviklingen ikke afspejler, hvis der samlet set er kommet en større andel af højtuddannede medarbejdere på en arbejdsplads, skrev han. Den udvikling vil nemlig vise sig som en lønstigning, selv om alle andre lønninger er uændrede.

Nu viser det sig imidlertid, at hvis der i udregningen af lønudviklingen tages højde for netop sammensætningen af medarbejdere, vil løngabet være 1,4 milliarder kroner større.

Det vil med andre ord sige, at innovationsministerens omtalte løngab på mere end 6 milliarder stiger til knap 8 milliarder.

Det viser en rapport, som tænketanken Kraka har udarbejdet, som dermed punkterer forestillingen om, at en stor tilgang af djøf’ere i det offentlige skulle skabe et falsk billede af høje lønstigninger.

»Jeg havde forventet, at det ville være den anden vej rundt. Det tales meget om, at der i den offentlige sektor populært sagt bliver ansat flere kolde hænder på bekostning af de varme«, siger Niels Storm Knigge, der er økonom i Kraka.

Moderniseringsstyrelsen har dermed undervurderet de faktiske lønstigninger for den enkelte medarbejder i den offentlige sektor.

»De almindelige lønindeks tager ikke højde for, at lønudviklingen kan være drevet af personalesammensætningen. Har man eksempelvis haft en større stigning i uddannelsesniveau, jobfunktioner og anciennitet, kan det trække lønudviklingen op, uden at timelønnen for den enkelte er vokset«, siger Niels Storm Knigge.

Gammel aftale spøger

Parternes uenighed har dog i højere grad handlet om, hvilket år man tager afsæt i.

Når innovationsministeren tager udgangspunkt i 2008, skyldes det en aftale fra de seneste forhandlinger i 2015. Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, der forhandler på vegne af de statsansatte, skrev dengang under på en aftale, hvor 2008 bruges som basisår.

Regner man i stedet fra 1996, er lønudviklingen stort set sammenfaldende. Det er altså helt afgørende, hvilket år der tages udgangspunkt i.

Den diskussion er heller ikke uvæsentlige i denne sammenhæng, siger professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Bent Greve, der har læst Krakas analyse.

»Med udgangspunkt i 1996 – eller 2006 for den sags skyld – gør du diskussionen om et løngab irrelevant. Dermed har udgangspunktet betydning for den konklusion, du træffer«, siger Bent Greve.

Den betragtning er Kraka helt enig i.

»Grundlæggende mener vi, at man skal gå så langt tilbage i tiden, man kan, hvis vi skal tale om et løngab. Der er desværre ikke det nødvendige data til at føre vores analyse længere tilbage end 2008«, forklarer Niels Storm Knigge.

Lille effekt hos kommunerne

Ikke desto mindre punkterer Krakas undersøgelse forestillingen om, at en stor tilgang af djøf’ere i det offentlige skulle skabe et falsk billede af høje lønstigninger.

Virkeligheden er nemlig, at samme ændringer i strukturen af personalet også gør sig gældende i det private – og endda mere markant end i det offentlige. I hvert fald hvis vi ser på den offentlige sektor som en samlet enhed.