Første OK-aftale er på plads - fagbevægelsen er splittet

Efter forhandlinger der efterhånden kun kan beskrives som langstrakte, er proppen endelig røget af ketchupflasken.

LO-forbundene, FOA, 3F, HK Kommunal, Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening har indgået et forlig med Danske Regioner på vegne af de mange tusind ansatte i iregionerne.

»Vi har indgået et godt forlig, som vi er tilfredse med, og som opfylder de hovedkrav, som vi gik ind i forhandlingerne med«, Dennis Kristensen, FOA-formand.

Chefforhandler for arbejdsgiversiden i regionerne Anders Kühnau uddyber i en pressemeddelelse:

»Jeg er meget tilfreds med, at vi har forhandlet aftalen på plads. Vi sikrer en mærkbar lønstigning for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, ro om spisepausen, en række forbedrede barselsvilkår samt en ny ferieaftale. Medarbejderne i regionerne knokler, og det vil vi meget gerne anerkende med forbedrede vilkår«, skriver Anders Kühnau.

Spisepause løst

Aftalen omfatter cirka 40.000 ud af 120.000 ansatte i regionerne.

Hverken FTF, der især organiserer sygeplejersker, eller AC-gruppen, der organiserer lægerne, i regionerne vil dog skrive under på det udkast, som der er udarbejdet af arbejdsgiverne på det regionale område.

Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent over tre år, og en reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Derudover har de fået indskrevet en sikring af den betalte spisepause i overenskomsterne.

Spisepausen har været en stor stridspunkt på særligt statens område, men det har også fyldt på kommunernes og regionernes område. Nu er den løst på regionernes område.

»I forhold til spisepausen har vi fået en bestemmelse, som giver os tilstrækkelig tryghed, så er der andre, der ønsker en større tryghed og det koster en pris hos arbejdsgiverne. Den pris ville vi ikke betale og vi ville ikke betale for, at andre fik den. Så det har været helt naturligt, at dem, der vil have det ekstra, må tage stilling til om de vil betale ekstra for det,« siger Dennis Kristensen.

Man kan bruge aftalen om spisepausen på andre områder og det vil betyde et større gennemnrud, tilføjer Dennis Kristensen.

Hvad med staten kan man bruge aftalen der?

»Med det, som jeg har set, er de langt i formuleringerne«, siger Dennis Kristensen.

Irritation i fagbevægelsen

Der er endnu ingen afklaring på overenskomsterne for de ansatte i kommuner og staten. Men tonerne fra forhandlerne på de andre områder er forsonende, og det er håbet, at netop regionernes aftale vil få ketchuppen til at flyde over på de andre områder.

Midt på natten var der irritation at spore hos de øvrige forhandlere.

»Jeg synes, at han tidligere har været meget klar om, at vi gik ind sammen og gik ud sammen. Han har talt meget ind i fællesskabet. Lige nu og her tyder det på, at det ikke betyder så meget«, sagde Grethe Christensen, chefforhandler for de regionalt ansatte, til TV2 News tidligere på natten.

Spisepausen har særligt været et problem for Akademikerne. Her er skuffelsen stor, fordi man bliver efterladt på perronen.

»Jeg synes, at det er drøn ærgerligt vi står i denne situation. Jeg så gerne, at vi var enige om, hvad vi gik efter. Vi forhandler gerne videre«, siger Lars Qvistgaard natten til onsdag til TV2-News.

»Dennis Kristensen udtaler sig på egne vegne, og det er rigtig ærgerligt, at han og LO-forbundene har valgt at sige, at det resultat forhandlingsfællesskabet ikke synes var tilstrækkeligt, det har man sagt ja til«, tilføjer Lars Qvistgaard.

Også i FTF er der skuffelse.

»Det er sådan, at områderne hænger sammen, så man kan jo ikke bare lukke et område. Det får afsmittende virkning på de øvrige steder, og det har vi diskuteret. Vi vil gerne have noget mere på spisepausen«, siger formand for FTF Bente Sorgenfrey til TV2-News.

Urafstemning mangler

Men det er dog for tidligt at erklære en konflikt på LO-området for afblæst. Aftalen skal nemlig sendes til urafstemning hos forbundenes medlemmer først.

Men et enkelt forbunds nej, kan dog ikke vælte aftalen. Vælger forligsmand Mette Christensen at sammenkæde resultatet, er det blot flertallet, der bestemmer, om aftalen skal forkastes eller underskrives.

FOA organiserer blandt andet sygehusportører og social og sundhedsassistenter på hospitalerne.