Det samlede overblik: Her er de tre overenskomster

Forløsning.

Der er næppe nogen anden måde at beskrive den følelse, der må have skyllet ind over hundredtusindvis af offentlige ansatte, da topforhandlerne på statens område lørdag aften kunne præsentere hovedpunkterne i en ny aftale.

Kun staten manglede at blive enig om en ny aftale. Dermed er en storkonflikt afblæst, selv om det i teorien stadig kan ende der, hvis medlemmer stemmer aftalen ned i løbet af de kommende uger.

Mange detaljer om aftalerne kender vi ikke endnu, men her er, hvad vi ved om overenskomstforhandlingernes store stridspunkter på nuværende tidspunkt.