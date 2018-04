Fagbevægelsen jubler over aftale, men den er for dyr, siger arbejdsgivere

Statens topforhandlere blev mødt med hujen og stor jubel fra de mange fremmødte, da de efter mere end 30 timers tovtrækkeri i Forligsinstitutionen trådte ud med et nyt forlig.

Chefforhandlerne har underskrevet en ny overenskomstaftale for de 180.000 statsansatte. Og da kommunerne og regionerne allerede er blevet enige om overenskomster på deres områder, tyder alt på, at Danmark undgår den storkonflikt, som har været frygtet af mange.

Og det skaber begejstring hos politikere og faglige reprænsentanter. Her er de første centrale reaktioner fra Twitter og andre steder:

Landets statsminister, Venstres Lars Løkke Rasmussen, var klar med en replik på Twitter kun få minutter efter, at innovationsminister Sophie Løhde (V) havde præsenteret aftalen sammen med arbejdstagernes chefforhandler Flemming Vinther.

Så kom de offentlige overenskomstaftaler på plads med pæne lønstigninger uden at sætte gode tider over styr. Ikke kun godt for alle, der arbejder i kommuner, regioner og staten, men for os alle. Danmark har ikke brug for konflikt, men samarbejde. #DenDanskeModel #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 28. april 2018

Tidligere klimaminister og nuværende prorektor på Københavns Universitet Lykke Friis takker forhandlerne for at lande en aftale, så de studerende kan få lov til at gå til eksamenen, og forskerne kan få lov til at fortsætte med at forske.

Af hjertet tak for aftale... på vegne af mange studerende, der nu kan koncentrere sig om eksamen. Og forskere, der kan publicere #ok18 #dendanskemodel #kbhuni — Lykke Friis (@lykkefriis) 28. april 2018

Formanden for LO, Lizette Risgaard, klapper også den danske model på skuldrene.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sender respekt hele vejen rundt til forhandlerne.

Den danske model viser endnu en gang sit værd. Gode aftaler til gavn for landet og vores mange offentligt ansatte. Tak for den konstruktive og vedholdende indsats fra alle sider. Respekt hele vejen rundt #dkpol #ok18 — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) 28. april 2018

Socialpædagogernes fagforening kalder aftalen en »entydig sejr« for den danske fagbevægelse.

Mindre begejstret er man til gengæld i Dansk Arbejdsgiverforening. Direktør Jacob Holbraad mener, at det er blevet en dyr aftale.

»Den aftalte lønstigning på 8,1 pct. over tre år er markant højere end lønstigningen i de private overenskomster. Det risikerer på sigt at være med til at udhule den danske konkurrenceevne med tab af vækst og danske arbejdspladser«, siger han i en pressemeddelelse.