Skattedirektør: Bankrådgivere hjalp systematisk danskere med at snyde i skat

Skuffeselskaber, stråmænd og falske navne har været faste elementer i opskriften, når banker med hovedsæde i udlandet har hjulpet danske skatteborgere med at undgå skat.

Det viser Skats gennemgang af mails i kølvandet på lækket af de såkaldte Panama-papirer, som Skat har købt sig adgang til, oplyser Steen Bechmann Jacobsen, nyudnævnt direktør for Særlig Kontrol i Skat til DR.

Panama-papirerne omfatter 11,5 millioner stjålne dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca.

»Vi har set nogle mønstre og sammenhænge i, hvordan rådgivere fra primært udenlandske banker inden for EU har deltaget aktivt i planlægningen af skattelykonstruktioner«, siger Steen Bechmann Jacobsen til DR.

Skat har via sin gennemgang af sagerne opridset, hvordan det typisk er foregået, når pengene blev placeret i skjul udenfor landet. Først bestilte bankrådgiveren et selskab fra en liste hos Mossack Fonseca. Firmaet var oprettet med stråmænd som bestyrelsesmedlemmer og direktører. Bankrådgiveren hjælper sin kunde ved at bestille fup-fakturaer og årsrapporter fra det falske firma. For at beskytte kunden, kan navnet sløres, for eksempel ved at bytte om på eller udelade bogstaver i navnet.

»Der har været flere serviceydelser på hylderne hos advokatfirmaet. Man har i vidt omfang kunne bestille det, man gerne ville have. Lige fra selve oprettelsen af et selskab, til fuldmagter, bestyrelsesreferater, årsrapporter og fakturaer«, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Rådgivning på dansk

Ifølge Skat hører de fleste af bankerne, som har stået bag rådgivningen, hjemme i EU, men Skat ønsker ikke at oplyse navnene.

I en del tilfælde er rådgivningen foregået på dansk, men indtil videre er der ikke tegn på, at banker med hovedsæde i Danmark har været deltagere i skattetrafikken. Steen Bechmann Jacobsen vil dog ikke udelukke, at der kan have været danske banker involveret.

Skat kan endnu ikke sige, om der vil kunne rejses sager om strafansvar i forbindelse med bankernes rådgivning.

Men gennemgangen af de 2.400 mails har givet Skat en vigtig indsigt i, hvordan skattekonstruktionerne er foregået.

Indtil videre har Skats undersøgelser ført til 77 skattesager mod danske borgere. I 31 sager er der rejst krav om betaling af knap 30 millioner kroner i ekstra skat. De resterende 46 sager ventes at bidrage med et betydeligt større beløb i skattekassen.

Advokatfirmaet Mossack Fonseca & Co. lukker ved udgangen af denne måned som følge af de skader, som Panama-papirerne har medført på selskabets økonomi og omdømme.