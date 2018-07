De kommer alligevel ikke: Virksomhedernes frygt for skats kontrollanter styrtdykker Ifølge tal fra Skat frygter langt færre virksomheder at blive taget i snyd. Der er mindre kontrol i dag.

Frygten for at blive snuppet for snyd med skat, momssvindel og sort arbejde dykker kraftigt.

Det viser Skats egen årlige holdningsundersøgelse. I 2016 mente 56 procent af virksomhederne, at risikoen for at blive opdaget i snyd med skat, moms eller afgifter var »stor« eller »meget stor«. Men i 2017 var det blot 38 procent, som nærede samme frygt. På samme måde faldt frygten for at blive taget i at udføre sort arbejde fra 42 til 31 procent fra 2016 til 2017.

»Vi kan frygte, at endnu flere vil forsøge at snyde, når frygten for at blive opdaget falder«, siger Peter Hummelgaard (S), der er medlem af Folketingets skatteudvalg.

Sandsynligheden for at vinde på et skrabelod er større end sandsynligheden for, at ens virksomheds skatteforhold udtrækkes til kontrol Kasper Fogh, chef for politik og kommunikation i Cevea

Tallene i Skats holdningsundersøgelser bliver normalt ikke offentliggjort, men fremgår af et svar til netop Hummelgaard fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Ministeren er på ferie og kan ikke give interview, men skriver til udvalget: »Jeg vil gerne understrege, at jeg mener, det er vigtigt, at der er en reel risiko for at blive kontrolleret. Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget også ad flere omgange afsat flere ressourcer til Skat, herunder 480 millioner kroner i forbindelse med ’Aftale om styrket kontrol og vejledning’ fra november 2017«.

En aftale, som Hummelgaards parti er med i.

»Vi vil gerne bruge endnu flere midler og folk til at kontrollere end det, der ligger i den politiske aftale. Hvis frygten for at blive snuppet er stor nok, så vil der nok være færre, der tager chancen«, siger han.

Der er ifølge den uafhængige centrum-venstre-tænketank Cevea god grund til, at virksomhedernes frygt for at blive taget i snyd falder. I 1999 blev 38 procent udtaget til kontrol, mens det nu er 3 procent af virksomhederne, som bliver udtaget til årlig kontrol.

»Bliver risikoen oplevet som mindre, så fristes virksomhederne til at unddrage skat«, siger Kasper Fogh, der er chef for politik og kommunikation i Cevea.

»Vi gør os ingen illusioner om samme omfangsrige, fysiske kontrolindsats som i 1999, men med en kontrolrisiko på tre procent har vi nået et punkt, hvor sandsynligheden for at vinde på et skrabelod er større end sandsynligheden for, at ens virksomheds skatteforhold udtrækkes til kontrol«, siger Kasper Fogh, der gerne så indsatsen fordoblet.

Skat vurderede selv i en rapport fra sidste år, at det var »8 procent af virksomhederne, der bevidst forsøger at omgå skattereglerne«, og at det var »11 procent af de momspligtige små og mellemstore virksomheder, som bevidst omgår reglerne«.

»Det er minimum 70.000 små og mellemstore virksomheder, som bevidst omgår skattereglerne og årligt snyder statskassen for 7,2 milliarder kroner. Vi kan have god grund til at frygte, at det beløb bliver endnu større fremover, når frygten for at blive opdaget falder«, siger Fogh.

I revisorernes organisation FSR – danske revisorer vækker den mindskede frygt for at blive taget i snyd bekymring.

»Det frister svage sjæle, hvis det opleves som muligt at flyve under radaren uden at blive opdaget«, siger administrerende direktør Charlotte Jepsen.

Virksomheder med en omsætning på under 8 millioner kroner kan i dag vælge ikke at få deres regnskab revideret af en revisor. Det har skabt følgende udvikling, påpeger Charlotte Jepsen:

»I 2006 var det 12 virksomheder, som ikke fik revideret deres regnskab, mens det i 2016 var 112.000 virksomheder«.