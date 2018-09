Leif Beck Fallesen til bankerne: I skal være mindre grådige og mere moralske

Det er, hvilket selv Thomas Borgen erkender i dag, dårlig ledelse, at det gik, som det gik. Men det er også et resultat af en kultur, hvor ingen eller kun ganske få medarbejdere turde banke i bordet og kræve, at der blev iværksat en undersøgelse af transaktioner, der kunne være mistænkelige, men gav solide overskud til banken. Det har heller ikke været karrierefremmende.

Det er medarbejdere, som yder et positivt bidrag til bankens økonomiske bundlinje, som får bonus og forfremmes. Moral belønnes ikke. Medarbejdere, der bidrager positivt til bankens moralske omdømme, men som koster banken kunder og indtjening, har større sandsynlighed for at lande i et nyt job end i et større kontor i banken.

Sådan er det ikke kun i Danske Bank, sådan er det i de fleste banker i Danmark og i resten af den vestlige verden. Det er den kultur, som nu spiller fallit.

Kolleger dukker sig

Danske Bank løber med overskrifterne i de danske og globale medier. Kollegerne dukker sig forståeligt nok. Nordea ønsker ikke at minde om, at bankens afdeling i Luxembourg hjalp kunderne i skattely via et advokatfirma i Panama. En gruppe internationale medier, blandt dem Politiken, afslørede det i 2016. S

ydbank lukkede i 2013 afdelingen i Schweiz efter anklager om medvirken til skattesnyd. Det var medierne, der gravede sagerne op. Kulturen i bankerne spærrer i dag for, at medarbejdere – endsige ledere – tager initiativet.

Toplederen er det synlige udtryk for kulturen i en virksomhed. Derfor måtte Thomas Borgen fyres, og derfor er det afgørende, at den ny topchef har helt rene hænder og selv kan sætte sig i spidsen for en kulturrevolution, som opprioriterer forretningsmoral i forhold til griskhed.