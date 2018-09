Pelle Dragsted: »Vi bør seriøst diskutere, om ikke det er på tide at opsplitte de største danske banker«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Onsdag offentliggjorde Danske Bank sin interne undersøgelse af hvidvasksagen. Der var desværre tale om en ren tilståelsessag. Banken erkender, at deres estiske filial er blevet brugt til omfattende økonomisk kriminalitet. Russiske oligarker med relation til Putin-klanen, nordkoreanske våbensmuglere og aserbajdsjanske despoter har øjensynligt brugt den lille filial til at kanalisere ufattelige summer til skattely og bestikkelse.

1.500.000.000.000 kroner kan de mistænkelige overførsler gennem banken opgøres til. Et tal, der er større end det estiske bruttonationalprodukt. Større end hvad Danmark årligt bruger på sygehuse, militær, folkepension og alle andre offentlige udgifter. Der er formentlig tale om en af de største hvidvasksager i europæisk historie. Det er dybt, dybt alvorligt.

Pelle Dragsted Født 1975. Medlem af Folketinget for Enhedslisten siden 2015. Partiets økonomi- og erhvervsordfører.

Danske Bank meddelte som følge af undersøgelsen, at direktør Thomas Borgen træder tilbage – selvfølgelig med et klækkeligt gyldent håndtryk, som det sig hør og bør i finanssektoren, hvor man øjensynligt – i modsætning til andre steder – altid belønnes for at svigte sit ansvar.

Men sagen slutter ikke med direktørens afgang. For det første skal og bør der placeres et egentligt juridisk ansvar. Bagmandspolitiet undersøger lige nu sagen, og det samme gør amerikanske og estiske finansmyndigheder.

Vi skal fra politisk hold sikre, at Bagmandspolitiet får alle nødvendige ressourcer til at komme til bunds i sagen. Og hvis Danske Bank dømmes for omfattende økonomisk kriminalitet, bør det have konsekvenser for banken. Vi kan ikke skabe en præcedens for, at man kan begå så alvorlig kriminalitet og så bare fortsætte, som om intet var sket.

I sidste ende kan det blive nødvendigt at fratage banken dens licens til at drive finansvirksomhed i Danmark og lade statens selskab Finansiel Stabilitet overtage driften.

I dag er alene Danske Banks samlede forretninger betydeligt større end Danmarks samlede bnp. Det gør Danmark til et af de lande, der er mest eksponerede for finanssektoren

Men der bør også følge et politisk efterspil. For hvidvasksagen viser igen, hvordan problemer i de store banker meget hurtigt kan blive et problem for os alle sammen. Ifølge nationalbankdirektøren kan hvidvasksagen svække den internationale tillid til hele den finansielle sektor. Kreditratingbureauerne rasler med sablerne og en nedgradering af den danske kreditrating kan få mærkbare konsekvenser, når boligejerne skal refinansiere deres lån. Det er endnu et eksempel på, at finanssektoren er en helt særlig sektor, fordi den har så enorm indflydelse på resten af økonomien. Det gør uansvarlig adfærd i de største banker til en latent trussel mod samfundsøkonomien.

For det er jo ikke første gang, at Danske Bank optræder på en måde, der er dybt skadelig for det omgivende samfund. Op til finanskrisen byggede Danske Bank enorme risici op. Man opkøbte udenlandske pengeinstitutter og opbyggede et stort indlånsunderskud på de udenlandske aktiviteter. Da finanskrisen ramte, kunne Danske Bank ikke indfri sine udenlandske forpligtelser og var truet af kollaps. Skatteyderne måtte redde banken, som blev den største aftager af de milliardstore bankpakker.