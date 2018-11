Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Erhvervsminister afviser gult kort fra EU om hvidvaskregler EU-Kommissionen giver Danmark et gult kort for ikke at have implementeret et direktiv om hvidvask fuldt ud.