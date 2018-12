Dansk økonomi har udsigt til flere år i topform Økonomien har det godt, vurderer vismænd, der dog advarer om risiko for mangel på arbejdskraft.

Der er lagt op til flere år med stigende beskæftigelse og fremgang i dansk økonomi.

Det vurderer Det Økonomiske Råd - også kendt som vismændene - der tirsdag har fremlagt sin halvårlige prognose for dansk økonomi.

»Der er tale om et bredt funderet opsving i dansk økonomi. Eksporten var den primære drivkraft i starten af opsvinget, og nu er den indenlandske, private efterspørgsel også kommet med«, skriver vismændene.

For de kommende år ventes en vækst i økonomien på omkring to procent årligt.

Siden 2013 er beskæftigelsen steget med 200.000 personer. Vismændene venter en yderligere fremgang på 45.000 personer de næste to år.

En senere pensionsalder er en del af forklaringen ud over det økonomiske opsving.

Der er dog risiko for en begyndende mangel på arbejdskraft. Det kan derfor på sigt blive nødvendigt for regeringen at stramme finanspolitikken, så økonomien ikke bliver overophedet.

Det kan være ved at skære ned i det offentlige forbrug - for eksempel ved at udskyde store byggerier.

Andre muligheder er at udskyde planlagte skattelettelser eller øge CO2-afgifterne.

Lavere vækst end tidligere år

Risikoen for en overophedning kan blive afbødet af, at der er usikkerhed om verdensøkonomien på flere fronter.

Det gælder blandt andet Storbritanniens udtræden af EU og risikoen for en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina.

Vismændene ser det som mest sandsynligt, at der efter en årrække med fremgang i dansk økonomi vil komme en krise.

Men det mest sandsynlige er en 'blød landing' modsat finanskrisen i årene efter 2008.

Vismændene venter en vækst på 1,3 procent i dansk økonomi 2018. Det er lavere end de seneste år, men det skyldes enkelte forhold.

Dels var sommeren meget tør, hvilket ramte landbrugets produktion. Dels var væksten i 2017 trukket op af et salg af én patentrettighed på ni milliarder kroner. Det har omvendt trukket væksten ned i år.

Prognosen fra vismændene skulle egentlig allerede have været offentliggjort 9. oktober.

Men Det Økonomiske Råd har haft mange opsigelser som følge af regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser, der rykker rådet til Horsens fra København. Det har forsinket arbejdet.

ritzau