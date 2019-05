FOR ABONNENTER

24. september 2015. Skatteministeriets interne revision i hasteundersøgelse: »En række indbyrdes afhængige forhold i Skat har medført, at det er muligt at begå bedrageri rettet mod Skats administration af udbytteskat«, området er præget af mangelfulde interne kontroller, usammenhængende og forældet datastruktur samt manglende placering af overordnet ansvar for opgaven.