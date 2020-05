Apples salg af Iphone overrasker i coronaramt kvartal Elektronikgiganten Apple øgede salget i det seneste kvartal, men topchef Tim Cook tør ikke spå om fremtiden.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Trods coronakrisen har Apple formået at øge sit salg en smule i det seneste kvartal.

Det viser iPhone-producentens kvartalsregnskab, der er offentliggjort torsdag aften, ifølge Reuters.

Topchef Tim Cook tør ikke spå om selskabets økonomiske resultater i dette kvartal på grund af usikkerhed som følge af virusset.

I det seneste kvartal havde Apple en omsætning på 58,3 milliarder dollar. Det er cirka 0,3 milliarder dollar højere end i samme kvartal året før. Overskuddet per aktie endte på 2,25 dollar.

»Trods Covid-19's hidtil usete globale effekt er vi stolte over at rapportere, at Apple voksede i kvartalet, drevet af et rekordhøjt salg af serviceydelser og kvartalsrekord for wearables«, udtaler Tim Cook i regnskabet.

Salget af Iphones bidrog med næsten 29 milliarder dollar trods butikslukninger verden over på grund af coronapandemien. Det er væsentligt højere end de 25,4 milliarder dollar, som finansanlytikere ifølge Bloomberg News havde forventet.

I et interview med Bloomberg News oplyser Tim Cook, at salget i marts var 'meget trykket', men at efterspørgslen i anden halvdel af april begyndte at rette sig op igen.

I Kina, hvor Apple foretog de første nedlukninger af forretninger, da coronaudbruddet startede, bakkede salget med knap otte procent til 9,46 milliarder dollar.

Uden for Kina lukkede Apple også alle sine forretninger, og man er først nu begyndt at åbne op i Sydkorea.

ritzau