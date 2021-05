Finansministeriet advarer om risiko for prisfald på boligmarkedet

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede tirsdag en økonomisk redegørelse, der bød på opmuntrende nyt om den danske økonomis dagsform efter et år med corona og nedlukning.

»Dansk økonomi er bomstærk«, lød det fra Wammen, der havde svært ved at finde grå skyer på den økonomiske horisont. Men det kan derimod en lang række økonomiske eksperter, der ser med stigende uro på prisudviklingen på boligmarkedet. I sidste uge betegnede nationalbankdirektør, Per Callesen, situationen som »bekymrende«.

I Finansministeriets redegørelse er forventningen til prisstigningerne på boligmarkedet da også blevet opjusteret. Forventningen er nu, at huspriserne stiger med 11,2 procent i år, mod 10,4 procent, som var vurderingen i sidste måned.

»Priserne kan dog ikke fortsætte med at stige med samme hastighed som i 2020, uden at der opstår betydelig risiko for en efterfølgende boligpriskorrektion«, lyder det i redegørelsen, som angiver prisstigninger kombineret med rentestigninger som en særligt farlig cocktail.

Ved pressemødet afviste Nicolai Wammen dog, at han vil gøre noget for at bremse boligprisstigningerne på nuværende tidspunkt.