Vismændene: Regeringen bruger Ukraine som undskyldning for at bruge alt for mange penge

Når regeringen deler varmechecks ud uden at tage pengene andre steder fra, stiger risikoen for, at økonomien overopheder, advarer Det Økonomiske Råd. Finansministeren svarer, at finanspolitikken allerede er strammet, og at regeringen løbende vil vurdere behovet for yderligere tiltag,