Hummelgaard giver kold skulder til restauranter og rejsebranche

I december aftalte et bredt flertal i Folketinget, at danskerne til marts skulle have mulighed for at få udbetalt den resterende del af de indefrosne feriepenge. Det er mere end 50 milliarder kroner før skat og skal sætte ekstra skub i hårdt trængte brancher, der har været udfordret af nedlukning.

Men en række brancher risikerer at gå glip af forbrugsfesten, enten fordi de fortsat skal holde lukket, når pengene kommer til udbetaling, eller fordi danskerne på grund af lukkede grænser ikke køber rejser til udlandet.

Der er endnu ikke sat endelig dato på, hvornår danskerne skal kunne anmode om pengene.

Udbetalingen af feriepengene er blevet førstebehandlet af Folketinget i den forgangne uge. Af lovforslaget fremgår det, at det forventes, at lønmodtagerne skal kunne anmode om pengene fra sidst i marts og frem til 31. maj.

Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, DRF, mener at det er »ualmindelig dårlig timing,« at et milliardbeløb i indefrosne feriepenge bliver udbetalt i marts, når det ikke er muligt at rejse.

Restauranternes brancheforening, Horesta, deler bekymringen, da det ikke forventes, at restauranter og cafeer får lov til at åbne før tidligst i april. Derfor ønsker Horesta, at udbetalingen rykkes.

Afviser at skubbe

Hverken Venstre eller Konservative vil dog ændre på aftalen. Heller ikke beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, at der er grund til at skubbe udbetalingen.

»Vi har aftalt, at de her penge skal ud, så hurtigt som det er teknisk muligt. Men det er jo ikke sådan, at alle borgere går ind fra dag ét og får dem udbetalt. Det sker over en længere periode, og derfor bliver forbruget også spredt«, siger han til DR og opfordrer danskerne til at bruge pengene dansk og lokalt.

»Vi vil opfordre folk til også at støtte de virksomheder, der har haft det hårdt under coronakrisen, men jeg har tillid til, at danskerne godt kan finde ud af at bruge deres egne penge, og de derfor skal have dem udbetalt så hurtigt som muligt«, siger Peter Hummelgaard.

Ved årsskiftet havde arbejdsgiverne frist for at indberette, hvor mange feriepenge danskerne har opsparet. Det blev sammenlagt til 108 milliarder kroner. Allerede i oktober, november og december 2020 blev der udbetalt lidt over 52 milliarder kroner (31 milliarder kroner efter skat), da danskerne kunne anmode om tre ud af fem ugers indefrosne feriepenge.

De resterende to uger svarer til optjeningen i perioden maj 2020 til og med august 2020.

De lønmodtagere, der ikke valgte at anmode om feriepengene sidste år, kan i denne omgang anmode om alle feriepengene - og altså ikke kun de to uger.