Lone Frank: En kampmaskine – og én stor hudafskrabning

Hun er kendt som landets dygtigste videnskabsjournalist og har fået priser på stribe for sit arbejde. Men hvad nytter det, når man hellere ærgrer sig over sine nederlag end fejrer sine sejre? Selv mener hun, at arv former os stærkere end opvækst. Men hvornår blev Lone Frank sig selv? Fra fødslen eller i selskab med sine tragiske forældre?

Trykt i Politiken 16. august 2014