Stine Geisler - Mordet uden ende #4: Den mistænkte elsker

For en generation af unge kvinder blev Stine Geisler selve navnet på den frygt, de siden bevægede sig igennem mørke gader med. Men hvad var det for et liv, der endte i et kælderrum i Teglgårdstræde 4. juni 1990? Hvad er grunden til, at ingen endnu er dømt for drabet på den 18-årige pige, der havde hele livet for sig? Og hvorfor har netop det mord sat sig så dybe spor hos så mange? Hør sidste afsnit i podcastserien.