Lyt til Kongerækken og Politikens podcastserie om Antikkens Rom: Skøre kejsere spredte skræk og rædsel i Rom

Der var svære vilkår for kejserne i tiden efter Augustus, men flere efterfølgere fra det Julius-Claudiske dynasti gjorde med deres opførsel heller ikke tingene lettere for sig selv. Den upopulære Tiberius endte med at isolere sig på middelhavsøen Capri, hvilke gav næring til ondsindede rygter om hans mærkelige tilbøjeligheder.

Det var dog ingenting sammenlignet med Caligula, som opførte sig decideret utilregneligt. Ifølge en beretning ville han udnævne sin hest til konsul, og han skal have afbrudt et bryllup og snuppet bruden for næsen af gommen. Trods det var han afholdt for tidens mange gladiatorkampe, men til sidst var pengekassen dog tom, og de efterfølgende skatter kostede ham magten.

Den småparanoide Claudius blev udnævnt til kejser af prætorianergarden, som reddede hans skind, da han blev forsøgt kuppet af sin kone, Messalina. Siden blev han gift med (og muligvis forgiftet) af Agrippina, der banede vejen for Nero, som blev kejser efter Claudius. Under Nero skrantede økonomien, og måske brændte han en del af byen af for at få plads til et nyt tempel, men til sidst vaklede tronen under ham, og han blev fjernet.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen