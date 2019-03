Lyt til Kongerækken og Politikens podcastserie om Antikkens Rom: Intrigant kejser myrdede sin bror og gav alle romere borgerskab

Hør podcast: Severiske dynasti Hør podcast: Severiske dynasti Hør podcast: Severiske dynasti Henter… 32:33

Efter en urolig periode med flere døgnfluekejsere bragte Septimius Severus stabiliteten tilbage i Romerriget. Men da han døde under et felttog i Brittanien, kom sønnerne Caracalla og Geta til magten sammen. Det gik ikke godt. Caracalla myrdede sin bror og blev enekejser, men også han endte med at blive dræbt. Inden da havde han dog nået at skænke alle i Romerriget borgerskab.

Siden faldt tingene til ro under Alexander Severus, men det rykkede ikke ved, at Rom var på vej ind i en ny krise efter den romerske fred.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen