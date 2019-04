Lyt til Kongerækken og Politikens podcastserie om Antikkens Rom: Senantikkens største hersker gjorde kristendommen til statsreligion

Hør podcast: Konstantin den Store Hør podcast: Konstantin den Store Hør podcast: Konstantin den Store Henter… 29:35

Konstantin den Store er senantikkens helt store skikkelse og er i eftertiden blevet hyldet for at gøre kristendommen til ny statsreligion i Rom. Med til historien hører dog også, at han førte borgerkrig for at få magten og henrettede sin egen søn. Og mens de kristne indtog en central plads i den romerske verden, dyrkede Konstantin stadig det gamle hedenskab.

Men den store kejser var ustoppelig, og Rom nåede i hans regeringstid en ny storhedstid med sejre på slagmarken og indre ro. Samtidig grundlagde han et nyt Rom i nutidens Tyrkiet – Konstantinopel.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen