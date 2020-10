Bogfolk Henrik Dahl: »Strukturel racisme er en slags konspirationsteori« Henrik Dahl: »Strukturel racisme er en slags konspirationsteori« Henrik Dahl: »Strukturel racisme er en slags konspirationsteori« Henter… 41:20 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, er aktuel med en kritisk bog om identitetspolitik. Dahl kommenterer jævnligt på verden ved hjælp af de sociologiske briller, hans uddannelse har udstyret ham med, og det gør han også i ’Den sociale konstruktion af virkeligheden'.

Hans nyklassiker ’Hvis din nabo var en bil’ fra 1997 handlede om den identitet, man kan købe sig til, og den form for identitet, har Dahl ikke noget imod.

Vært: Jes Stein Pedersen Producer: Sille Westphal

Helt anderledes er det med den sekteriske identitetspolitik, som er kommet til Europa fra USA, og som efter Dahls mening truer den frie, fornuftsbaserede kultur, hvis ikke vi siger fra i tide.

I dagens udgave af Bogfolk taler jeg med Dahl om hans bog, og han lægger ikke fingrene imellem.

Det gælder f.eks. det, han kalder ’forurettelsesstudier. Det er ifølge Dahl »en universitetsuddannelse, der er båret af krænkelse over et bestemt emne. Det kan være tykhed, hvidhed, seksuelle minoriteter«.

Han frygter, at venstrefløjen slipper sit frisind for i stedet for at blive krænkelsesorienterede ad absurdum. I den forbindelse bruger han udtrykket ’elendighedsfryd’, som jeg bad ham definere: »Det er sådan en glæde man en gang imellem kan se i dagbladet Information over, at det heldigvis går skidt, og det hænger samme med at arbejderklassen generelt har været en stor skuffelse for venstrefløjen«.

Henrik Dahl er også skeptisk over for moderne kønsforskning, fordi »den har indført en form for tabu inden for biologi« og med hensyn til strukturel racisme, afviser han, at den slags findes i Danmark.

»Strukturel racisme er en slags konspirationsteori«, siger Liberal Alliances MF:»Når man siger ’strukturel’, så opløser man mennesket, for så putter man bare alle mennesker af en farve ned i den samme kategori, og det er på alle mulige måder forkert«.

Mange af de problemer identitetskæmperne peger på, kan Dahl godt se, men grundlæggende opfatter han deres syn på verden og deres krav som »forkerte svar« på »relevante problemer«.

