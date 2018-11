15. november: YouTube-fænomenet Rasmus Paludan – klovn eller fremtidens politiker? Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Rasmus Paludan er leder af det stærkt indvandrerkritiske parti Stram Kurs, og så er han et populært YouTube-fænomen blandt børn og unge. Han turnerer landet rundt for at demonstrere mod Islam og indvandring, og hvert besøg filmes og lægges på hans YouTube-kanal. Men hvad får børn og unge til at se videoerne? Har han knækket koden til nye generationer, som han forfører med sin stand-up politik?