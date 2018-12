7. december: Vanilje - smagen af blod, børnearbejde og hvidvask Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Vaniljekranse smager af jul – men de smager også af blod. For på Madagaskar, der producerer størstedelen af verdens vanilje, bliver mennesker slået ihjel for det eftertragtede krydderi. Hvorfor er vaniljen i krise? Og hvorfor er krisen umulig at komme ud af igen?

