4. juni: Hvad kom frigivelsen af billedpornoen til at betyde?

I disse dage er det 50 år siden at Danmark blev det første land i verden, der frigav billedpornografien. Hvordan har pornoen udviklet sig frem til i dag? Har friheden haft en pris - og hvem har betalt den?

Vi hører gerne fra dig, skriv til: dulyttertilpolitiken@pol.dk

Kan du kun høre DLTP mandag og fredag, og er du ked af at gå glip af alle de andre interessante afsnit af podcasten, kan du tegne et abonnement på Politiken her.