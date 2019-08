Verdens største regnskov, Amazonas, brænder. Alligevel nægter Brasiliens præsident Bolsonaro at tage imod støtte fra omverdenen. Hvorfor vil Brasilien ikke have hjælp til at slukke ilden? Og hvorfor brænder det overhovedet?

Dagens gæst: Adam Hannestad, journalist på Politiken. Dagens vært: Bo Søndergaard.

