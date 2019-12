9. december: Mette Frederiksens manual til magten 

Der er ikke meget ved at få magt, hvis man ikke kan få lov at bruge den til noget. Derfor har statsminister Mette Frederiksen og hendes stabschef, Martin Rossen, købt og læst en bog, som godt kunne kaldes en manual for ministre. Bogen har været med til at forme Mette Frederiksens ledelse af en ny dansk regering – og Martin Rossens job.

Du lytter til Politiken

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Kristian Madsen, politisk kommentator på Politiken. Dagens vært: Bo Søndergaard.

