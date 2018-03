Ias historie: »Jeg var ikke selv klar over, at jeg var stresset, men døjede med søvnløshed, dårlig hukommelse og en følelse af manglende overblik«

Ia Brix Ohmann fortæller sin historie:

Jeg var 51 år, da jeg gik ned med stress i foråret 2014. Jeg var sygemeldt i 6-8 uger. Baggrunden var, at jeg i nogle år ikke rigtig havde følt, at jeg var på den 'rette hylde', hvilket blev mere tydeligt, da jeg fik ny chef.

Samtidig var jeg lige blevet færdig med en masteruddannelse. Jeg har altid arbejdet meget og været passioneret omkring det, jeg laver, hvilket har været i høj kurs i de forskellige frivillige foreninger, hvor jeg havde været ansat i mere end 20 år.

Jeg var ikke selv klar over, at jeg var stresset, men døjede med søvnløshed, dårlig hukommelse og en følelse af manglende overblik. Det var en nær kollega, der opfordrede mig til at søge lægehjælp. Da jeg sad hos lægen og tudbrølede, blev jeg sygemeldt i den første periode på 14 dage med »udbrændthed og moderat depression«.

Tiden som sygemeldt var præget af stor forvirring. Jeg tabte lynhurtigt 10 kilo. HR-chefen på min arbejdsplads mente, at jeg nok skulle på lykkepiller, hvilket jeg ikke havde lyst til. Min mand og vores tre hjemmeboende børn var bekymrede, og jeg var selv bange for, om det, der skete med mig, nogensinde ville holde op igen.

Jeg læste blandt andet Thomas Milsteds bog, 'Stress - grib chancen for et bedre (arbejds)liv' og konkluderede, at jeg ikke var ramt af for meget arbejde, men af en form for følelsesmæssig stress.

For at finde ro, begyndte jeg at tegne. Da jeg viste min læge en af mine tegninger, udbrød han spontant, at hvis der var så mange farver i min verden, havde jeg ikke en depression.

Hvad gjorde du konkret for at komme videre?

Set i bakspejlet tænker jeg, at jeg oplevede en nødvendig midtlivskrise. I dag er jeg dybt taknemmelig over, at min krop sagde fra, når jeg med min fornuft ikke kunne finde ud af, at jeg havde brug for at designe et nyt arbejdsliv, hvor jeg skulle bruge helt andre sider af mig selv. Jeg fik sparring i mit netværk og i min fagforening, som stillede spørgsmålet, om jeg ønskede at komme tilbage til mit gamle job.

Da det gik op for mig, at svaret var nej, fik jeg hjælp til at forhandle en fratrædelsesordning med min arbejdsgiver, hvor jeg blev fritstillet. Derudover opsøgte jeg en Body SDS-behandler, talte med en psykolog, svømmede Christiansborg Rundt og deltog i et minitriatlon.

Jeg havde brug for at mærke min krop og at vide, at jeg kunne regne med den. I januar 2015 tog jeg på en yogatur til Goa i Indien, hvor jeg mødte en healer, som blandt andet fik hjulpet mig af med en sorg, der lå helt tilbage fra min barndom.

I februar 2015, næsten et år efter sygemeldingen, oprettede jeg et firma og gik i gang med et nyt liv som selvstændig. Inden da havde jeg søgt over 30 jobs og været til et par samtaler uden at finde et godt match. Jeg var overrasket over at opleve, at flere virksomheder, som jeg har stor respekt for, slet ikke svarede på mine ansøgninger. Selv syntes jeg ikke, at jeg som 52-årig var færdig med mit arbejdsliv.

Hvordan har det påvirket din hverdag i dag?

I dag lever jeg fint som selvstændig, hvor jeg fortsat arbejder med frivillighed, nu som rådgiver og konsulent. Udover det underviser jeg i social innovation og har opdaget, at jeg kan dele min glæde ved at tegne som grafisk facilitator, hvor jeg blandt andet tegner visuelle referater af møder.

Det har åbnet en hel ny verden, som jeg med stor glæde og taknemmelighed er i fuld gang med at udforske. Jeg bruger meditation, mindfulness og yoga i hverdagen, og svømmer og løber regelmæssigt. Selv om jeg indimellem arbejder rigtig meget, har jeg nu et arbejdsliv, hvor der også er pauser, og hvor jeg selv sætter farten.