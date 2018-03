Camillas historie: »Jeg husker ikke meget fra den tid, dog står minderne fra det øjeblik, hvor vi blev bedt om at tage stilling til hans liv, meget klart«

Hvordan påvirker det din hverdag i dag?

Jeg går hjemme og er på ressourceforløb, og der er stadig mange ting i min hverdag, jeg ikke kan og derfor får støtte til gennem socialpsykiatrien. Hele forløbet har kostet mig mit ægteskab og min økonomi, så der er også en masse følelser udover dem, der skyldes tabet af min søn, som skal bearbejdes.

Jeg lider meget af mareridt, hvilket påvirker min søvn, som så påvirker min energi. Jeg kan ikke deltage i sociale arrangementer, med mindre det omhandler mine børn. De er nemlig alt for mig, og jeg føler lidt, at jeg kan gemme mig bag mor-rollen.

Jeg har nu lært at kontrollere min sorg, så den ikke længere kontrollerer mig. Jeg er begyndt at komme på et værested for psykisk sårbare borgere for at have andre at spejle mig i og for at få social træning. For fire år siden blev jeg tilbudt at komme på førtidspension. I dag er jeg lykkelig for, at jeg takkede nej, og jeg har fået det så meget bedre, at førtidspensionen ikke længere er en mulighed.

Min største drøm er at blive godkendt til en flexjob-ordning, så jeg igen kan komme ud og få en plads i samfundet og yde mit. Så jeg igen kan være andet end 'hende den syge', der mistede sit barn.