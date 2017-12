3 oplevelser i Havana, du måske har hørt om, og 3, du ville ønske, du havde Gamle amerikanerbiler, Fidel Castro, cigarer, farverige husfacader, romholdige drinks og Hemingway. Politiken er gået på opdagelse blandt både de kendte og de mere ukendte.

Revolutionshistorie i paladset

En sovjetisk panservogn, hvorfra Fidel Castro skød mod et amerikansk skib under invasionsforsøget i Svinebugten i 1961, står foran Revolutionsmuseet i Havanas gamle bydel. Det fornemme palads, der i de senere år har været igennem en grundig renovering, fungerede fra 1920 og frem til 1959 som præsidentpalads, men nu fører den brede marmortrappe under den katedralagtige kuppel op til en samling af revolutionsrelikvier. Blandt andet Che Guevaras baskerhue samt den skrivemaskine, som Fidel Castro skrev sin berømte tale ’Historien vil frikende mig’ på i 1953.

Turen starter på 3. etage, hvor man går igennem en flere rum med montrer fyldt med diverse memorabilia og forklarende plancher med forklaringer på spansk og engelsk og ender ved to voksfigurer, der forestiller Fidel og Che i en jungle. På 2. sal kan man se et par af bygningens store rum med smukt udsmykkede lofter samt de forskellige amerikanskstøttede præsidenters kontor.

Men museets absolutte højdepunkt er i haven bag ved bygningen. Her står det 13 meter lange skib, som Fidel Castro, Che Guevara og 80 andre oprørere benyttede til at sejle fra Mexico til Cuba i 1956 for at vælte Cubas daværende diktator, Fulgencio Batista. ’Granma’, som skibet hedder, er beskyttet af en kæmpe glasmontre men trapper på siden gør, at man fint kan se ind til det. I haven er også en række biler, tanks og fly, som man kan komme helt tæt på. Og så brænder en evig flamme til minde om ’revolutionens helte’.