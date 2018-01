Hoteltjek: Her er der chance for nordlys og skiløb uden danskere Finske Levi er et glimrende skisportssted. Også selv om det kan blive hundekoldt. Men så er det godt, at der er sauna på hotelværelset.

Der er ikke rigtig nogen danskere, som har opdaget det, men man kan rent faktisk stå på ski i Finland. Både slalom og langrend.

Lapland Hotel Sirkantähti Levintie 1630, 99130 Sirkka, laplandhotels.com Godt: Superhurtig wi-fi Sauna på badeværelset Skidt: Kedelig mad Du skal gå til pisten med skiene på nakken

Og ikke blot er der snesikkert nord for polarcirklen, der er også ufatteligt smukt med store åbne fjelde og fine chancer for at se nordlys.

Rejsedeklaration Politikens ophold var betalt af Levi Tourist Office. Selskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Politiken har testet forholdene i Levi – som er Finlands største skisportssted og kåret til landets bedste i 2016.

Beliggenhed:Levi er en lille by. Kun 600 mennesker bor på skisportsstedet, der har langt over 20.000 permanente sengepladser.Derfor er byen også ganske nem at finde rundt i. Fra Lapland Hotel Sirkantähti er der kun et par minutters gang til de forskellige restauranter, butikker og supermarkeder. Det tager fem minutter med skiene på nakken at gå ned til hovedliften.

Indretning: Politiken var indlogeret på 307 – et standarddobbeltværelse. Her var rent og pænt, uden at det på nogen måde var luksus. Der var skabe, varmeskab til vådt skitøj (vigtigt!), badeværelse med sauna til kolde skiløbere (vigtigt!), skrivebord, stort spejl, træstubbe som sengeborde, afsætningsbænk til kufferten. Lænestolen var grøn, gardinerne mørkerøde, gulvet lavet af lyse planker, og på væggene hang billeder af finske sommerbær. Der var også et lille køleskab til eventuelle indkøb.

Faciliteter og service: Skistalden ligger lige nede ad gangen og var nem at komme til. I saunalandet Finland var der selvfølgelig sauna på værelset. Og den var nem at betjene. Brugsanvisningen angav, at der skulle tændes på fuldt blus, timeren sættes på to timer, og så var saunaen klar på 30 minutter. Det var både nemt og velgørende for en råkold dansker. Men åbenbart er det ikke alle, der har helt styr på den sauna. Et rygte på hotellet ville vide, at en japaner engang satte sig ind i varmeskabet i stedet for. Morgenmaden var o.k. uden på nogen måde at være prangende. Der var yoghurt, blåbær, mysli, kaffe og juice. Og det kan man komme langt med. Politiken spiste aftensmad en enkelt gang, og det kan ikke anbefales. Så besøg hellere burgerrestauranten Colorado nede i byen eller Classic Pizza på Levi Spa Hotel på den anden siden af gaden.

Konklusion:Lapland Hotel Sirkantähti minder mest om et bedre vandrerhjemsværelse. Og fungerer helt fint. Men det halter på morgenmadssiden. Det er lige så nemt at lave en god, solid, sund, hjemmelavet morgenmadsbuffet som den idéforladte samlebåndsbuffet, hotellet diskede op med, mens Politiken var på besøg. Gennemsnitsprisen for et dobbeltværelse med morgenmad ligger på 1.000 kr. Om sommeren kan du få et værelse til 670 kr., i højsæsonen om vinteren til 1.500 kr.