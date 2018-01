Sommerferie 2018: Action i Alperne uden sne og snowboard Det virkede naturstridigt at besøge et populært skisportssted i juli, men en actionpakket uge i De Franske Alper har fået hele familien til at overgive sig til de nøgne bjerge, de grønne sletter og de nuttede marmotter.

Vi er i De Franske Alper, i Tignes Le Lac i 2.100 meters højde ved den sø, som udgør centret for alle de gratis aktiviteter, den populære skiby bruger for at gøre sig sommerlækker over for turisterne.

Her kan man padle stående på et bræt eller siddende i en kajak, eller træde pedalbåd. Langs bredden er der tennis- og fodboldbaner, bordtennisborde, slackliner, trampoliner og hoppeborge samt en svømmehal, som man har lov at bruge to gange om ugen på sit Tignes Open-kort.

Det gælder om at spænde ordentligt i kroppen, når man sætter af fra den lange rampe ved søen i Tignes. Foto: Christian Skylv

Og er man rigtig modig, som 15 af os danske hotelgæster åbenbart er, kan man iføre sig en jordslået våddragt og en grøn hjelm. Hvorefter man kan kravle op ad en lang bakke for at komme til toppen af en 30 meter lang turkis vandrutsjebane, der ender i en opadgående kurve, så man som en kanonkonge bliver fyret ud over alpesøens iskolde vand.

Sommer i Tignes Tignes ligger i 2.100 meters højde, små 200 km sydøst for Genève i bunden af Tarantaise-dalen og er nabo til Val d’Isère, begge byer kendte skisportssteder. Nærmeste lufthavne er Genève, Grenoble og Lyon. Man kan købe transfer, men der er ikke fast rutefart til destinationerne, som man har det om vinteren. Danski har eget hotel i byen, L’arbina ud til søen. Det koster 2.500 kroner per person for en uges ophold inkl. Tignes Open-kort og gratis aktiviteter på og omkring søen, samt guideservice. Halvpension kan tilkøbes, men de arrangerer ikke rejsen til og fra Danmark. Også Nortlander har aktive sommerferier både i Tignes og i Østrig. Udover de nævnte aktiviteter har Tignes også verdens højest beliggende golfbane lige ved Le Lac. Og gletsjeren Grande Motte, hvor man kan stå på ski året rundt i 3.600 meters højde. Du kan også selv finde logi og lave aftalerne med de lokale guider, der er dygtige, professionelle og taler engelsk. Find alle informationer på tignes.net Vis mere

»Læg på maven. Pres jer op med armene. Kig frem. Sæt af på rampen, når jeg råber ’booom’! Og spænd op i kroppen, når jeg råber ’tendu’ (spænd op)!«.

Sådan forklarer Henri Authier rutsjeturen, vi skal ud på. Den 71-årige og forhenværende skistjerne, som hersker over sit lille vandland iført sixpence og mørke solbriller, så det eneste, man kan se af hans brede ansigt, er den mørke, vejrbidte og koparrede læderhud, der gav ham tilnavnet ’Indianeren’ dengang i 1980’erne, da han var feteret vovehals på lange, smalle ski.

Vi bor på et danskdrevet Danski-hotel med udsigt til søen og til alle de nøgne bjerge, der rejser sig rundt om os, komplet med lifter op til 2.700 meters højde, blot uden sne.

I det fjerne kan vi dog se gletsjeren Grande Motte, hvor der er en lift og mulighed for sommerskiløb. Men det er en lille, forpint gletsjer, og i sommer var den i særlig dårlig stand, så den mulighed sprang min familie over.

Nåleøjet og marmotterne

Til gengæld kaster vi os grådigt over de sommeraktiviteter, som turistindustrien i Tignes har fundet på for at lokke folk hele vejen op gennem Tarantaise-dalen og forbi den berømte dæmning, som Pierce Brosnan bungeejumpede ned ad i James Bond-filmen ’Golden Eye’.

Det første, vi vælger at prøve, er noget så old school som en gåtur, der virker overvældende på os alle, selv de store teenagere.

Vi tager 4-stols liften Palafour op i 2.565 meter højde, altså næsten 500 højdemeter, som vi slipper for at gå, førend Alperne viser sig fra deres bedste side. Og lifterne er gratis med Tignes Open-kortet.

Allerede fra liften ser vi flere piftende og kyssende marmotter, de små tyknumsede lådne gnavere, der også kaldes murmeldyr. De ligger i hi i huler, mens vi andre står på ski oven på dem, men gnasker nu rundt for at firdoble deres kropsvægt, inden de skal gå til ro igen til efteråret. Til en lang søvn med blot fire hjerteslag i minuttet.

Bjergsiderne har meget mere karakter end om vinteren, hvor det hele bare er hvidt på hvidt. Nogle steder er det sprød limsten, der ligger i lag som kiksekage. Andre steder er det hård klippe, der splintres og forvitrer i store bunker under klippefremspringene.

Og så er der store frodige græssletter.

På stierne ser vi sære små hårdføre blomster. Min datter udråber sig selv til mountain explorer, mens min søn fotograferer hende, når hun poserer med sine gule solbriller, cowboyshorts og stolt fremviser endnu en ny botanisk opdagelse.

Målet for vores lille tur er Aiguille Percée, der ligger 200 højdemeter højere end liften. Det betyder nåleøjet, en særlig udhulet klippestruktur, som Roger Moore kørte igennem i grimt gult skitøj i James Bond-filmen ’The Spy Who Loved Me’ fra 1977.

Vi fik endnu tættere kontakt med bjergene, da vi sammen med guiden Lionel David fra outdoorfirmaet Evolution2 klatrede på to smukke klipper lige ved dæmningen (55 euro, cirka 410 kroner, for en halv dag).

Det er sært spændende og nærværende at klamre sig til urfjeldet med den bare hud. Og mærke, hvordan de dirrende muskler i lårene fortæller én, at nu er der snart udsolgt.

Det, der kommer tættest på skiferie, både fysisk og faremæssigt – og når man ser på belastningen af faderens budget – er downhill-mountainbike. Man lejer en solid cykel med masser af affjedring (full suspension), beskyttelsesudstyr samt en guide, som viser sig at være en god investering. Happy Bike Camp tog 54 euro (ca. 400 kr.) for en halv dag.

Downhill-mountainbike med fullfacehjelm og masser af beskyttelse på krop og ben er det tætteste, man kommer skiløb, når der ikke er sne i Tignes. Foto: Christian Skylv

Det kræver instruktion, tilvænning og god vejvisning, for når man først har taget cyklen med op i liften, er der altså mange kræfter på spil, når tyngdekraften skubber én i ryggen på vejen ned.