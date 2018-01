Hoteltjek: Enestående udsigt til få penge på thailandsk turistklassiker Der findes stadigt få nogenlunde fredsommelige åndehuller på Koh Samui.

Hvis dit eneste besøg på Koh Samui var dengang i begyndelsen af 1990’erne, hvor du rejste rundt med rygsæk i Sydøstasien med Lonely Planet i tasken og udsigten til rigtige breve leveret poste restante ved posthusene, så skal du nok forberede dig på et chok, næste gang du sætter fod på øen.

Crystal Bay Beach Resort 205 Moo 4, Haad Thongtakian, Lamai, Maret Koh Samui, crystalbaysamui.com Godt

Ligger smukt

God pris

Glimrende wi-fi Skidt

Ikke knivskarp restaurant

Ikke et fredfyldt sted

For meget er sket. Rigtig meget. Koh Samui er i dag en brølende turistdestination med heftig trafik, masser af mennesker og fuldt knald på.

Men du kan godt finde åndehuller alligevel.

Beliggenhed: Crystal Bay Beach Resort ligger, som navnet så tropevandsklart antyder, ved den lille bugt Crystal Bay nord for Lamai-stranden og syd for Chaweng-stranden på den østlige side af Koh Samui. Det lille hotel har en enestående udsigt til bugten, hvor store bløde klipper ligger adstadigt spredt ud i det turkise vand.

Selve hotellet ligger direkte ud til ringvejen, der går øen rundt, uden at det dog er noget, der går ud over din nattesøvn. Hvilket er imponerende, for trafikken er tæt på Koh Samui. Det tager en halv time til tre kvarter at komme til Crystal Bay Beach Resort med taxa fra færgemolerne på vestkysten. Øens lufthavn kan nås på lige under en halv time. Husk, at taxameterkørsel er suspenderet på øen, hvor alle taxaer stort set er enige om at arbejde med faste priser..

Indretning: Der er 27 værelser på Crystal Bay Beach Resort. Politiken boede i et af stedets standardværelser med udsigt over bugten fra en lille altan.

Værelset var indrettet med dobbeltseng – og to ekstra opredninger – skrivebord med tv og stort spektakulært badeværelse, hvor den rå klippe var blotlagt som et ekstra pift i indretningen.

Faciliteter og service: Morgenmad er inkluderet i prisen. Og den er udmærket med frisk frugt, vafler, toast, diverse æg og friskbrygget kaffe. Crystal Bay Beach Resort har sin egen restaurant, der også har udsigt ud over bugten. Maden er ikke noget at råbe hurra for. De vestlige indslag, burgere og pizza med mere, er på deprimerende vis ret gode og langt bedre end de thailandske. Den burmesiske tjenerstab er til gengæld årvågen og imødekommende.

På restaurantterrassen ligger også en lille pool, som det dog virker omsonst at benytte, eftersom selve stranden er lækker med pulversand og tropevand. Går du ned ad trapperne mod stranden, passerer du en massagesalon, der holder til i et indhug i klippen. Her kan blive masseret for omkring 70 kroner for en time.

Konklusion: Politiken betalte 800 kroner per nat for to voksne og to børn (på 15 og 12 år). Og det er en ret god pris for et ultrarent værelse med smuk udsigt over en perle af en tropebugt. Crystal Bay Beach Resort er en klar anbefaling.