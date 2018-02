Uvant vintervejr: I Rom har de fået så meget sne, at de står på ski på Circus Maximus Begyndende forår i Rom blev brat afbrudt af kuldebølgen. Så meget sne har de ikke set i Rom i årevis.

Søndag var det forårsagtigt i Rom med 13 graders varme, men så kom kuldechokket fra øst natten til i dag.

Det dryssede så meget sne ned over Rom, at man ikke har set magen i seks år. Det skriver TV 2.

Snevejret betød, at man i dag kunne opleve Roms klassiske attraktioner på en helt ny måde. F.eks. ved at stå på ski på Circus Maximus.

Desuden gjorde man klogt i at have fodtøj med godt greb i underlaget, hvis man ville gå en tur over Peterspladsen.

Sneen bliver næppe liggende så længe. Allerede fra på fredag er der varslet 15 grader. Plusgrader, vel at mærke.

Billederne herunder viser, hvordan Rom tager sig ud i et snedække.

Foto: Alessandra Tarantino/AP Turister tager et oversigtsbillede over Rom. Med sne.

Foto: Alessandra Tarantino/AP Fodgængere tripper forbi Colosseum.

Foto: Alessandra Tarantino/AP En nonne på vej hen over Peterspladsen.

Foto: Alessandra Tarantino/AP Har du lyst til en cykeltur? Måske ikke lige i dette vejr.

Foto: Trisha Thomas/AP Den spanske trappe er normalt et sted, hvor mange ynder at hænge ud. Bare ikke i snevejr.

Foto: Alessandra Tarantino/AP Peterskirken i usædvanlige omgivelser med masser af sne.

Foto: Eugenio Greco/AP Stranden ved Ostia fik også en snert af vinteren.