Mads flyver aldrig på ferie: »Jeg tror, vi alle kan forandre verden« 37-årige Mads Kjærgaard Lange har ikke fløjet siden 2009. Konsekvenserne for klimaet er for store til, at han kan forsvare det over for sig selv og sine børn. Og resten af klodens befolkning. I stedet rejser han med tog.

»Jeg har ikke sat mig op i en flyvemaskine siden 2009. Det var under FN’s 15. klimatopmøde i København det år, at det gik op for mig, at vi ikke kan blive ved med at forurene i den udstrækning, vi gør nu, hvis der også skal være en jordklode til vores børn og børnebørn og resten af verden. Jeg blev mere og mere opmærksom på, hvor meget luftfart betyder i forhold til udledning af CO 2 , og hvordan det påvirker klimaet.

Måske betyder min beslutning ikke noget i det store regnskab – folk flyver stadig i stor stil, selv om vi alle sammen godt ved, hvor grelt det står til med miljøet – men jeg tror på, at vi alle sammen hver især kan forandre verden. Jeg tror på, at hvis jeg taler om det her med mine børn, som så taler med deres venner om det, så har det en betydning.

Vi er lille familie på to voksne og to børn på 6 og 9 år. De seneste år har vi været på ferie i Norditalien, hvor vi tog nattoget ned, dengang det stadig kørte. Og vi har været på Anholt og på Bornholm.

Til påske skal vi til Paris med tog. Vi tager af sted sent fredag eftermiddag og er i Paris lørdag formiddag. Vi tager togbus til Rødby, færge til Puttgarden og videre med tog til Hamburg, hvorfra vi tager nattoget til Offenburg. Og så til Paris derfra.

Mads og familien tager ofte toget på ferie. Og ungerne er vilde med det. Foto: Privatfoto

Det er lidt ligesom Povl Kjøllers ’Rejsesangen’. Ungerne synes, det er en megafed måde at rejse på. For det at rejse med tog er en rejse i selve rejsen. Du følger med i landskabet. Du omstiller dig på en anden måde. Finder dig til rette om aftenen, lægger dig til at sove, spiser morgenmad i Tyskland, inden du kører ind i Paris. Det er helt anden rejseoplevelse med familien. Vi kiggede overhovedet ikke på, hvad en flybillet kostede.

Jeg oplever ikke, at det er en begrænsning, at jeg ikke flyver. Hvis jeg engang gerne vil vise mine unger Østen, kan det da godt være, at vi tager en flyvemaskine derud. Jeg kan ikke så godt lide at være absolut. Så det ville godt kunne ske. Vi ville være der i lang tid og rejse rundt. Men flyvning er et privilegium, vi sagtens kan undvære. Vi kan sagtens få store oplevelser tæt på Danmark. Vi kan sagtens rejse med tog. Det er indenrigsflyvningerne i Danmark og flyrejserne i Europa, jeg har det sværest med.

Når mine venner spørger, om ikke jeg vil med til London og se Tottenham spille, og at det kun koster 839 kroner med det hele, siger jeg, at jeg synes, det er en dårlig idé. At det er alt for billigt, i forhold til hvad konsekvensen er for miljøet. Der kommer sjældent en diskussion ud af det. For jeg gider ikke missionere eller fremstå hellig.

Vi ville hurtigt kunne vende situationen, hvis vi ville. Vi kunne nemt gøre noget for miljøet. Men det kræver, at der er nogle politiske og samfundsmæssige strukturer, der bliver ændret, så det bliver mindre attraktivt at flyve og mere attraktivt at tage mere miljøvenlige transportformer. Jeg håber, at flypriserne på et tidspunkt afspejler, hvor langt man rejser, og hvor meget en flyrejse forurener. Der skal afgifter på, så det bliver mere nemmere at vælge at rejse med tog.

Der skal så mange afgifter på, at du kun flyver, fordi det er en rejse, du har drømt om længe og sparet op til. En flyrejse skal ikke bare være noget, du kan vælge som slik i en slikbutik.«