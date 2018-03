Miljøorganisation: Lad os nu få klimaafgift på danske flyrejser

Minister afviser

Mens Danmark siden 2007 har ladet afgift på luftfart ligge, har en række andre europæiske lande indført den på nationalt plan. Blandt andet Sverige, hvor flypassagererne i dag betaler 80 kroner per flybillet på en kort distance, 260 kroner på en mellemlang rejse og 400 kroner på langdistanceflyvninger. Pengene bliver brugt til at lette skatten på arbejde. Og ikke på udvikling af bæredygtig transport, som de svenske miljø- og klimaorganisationer ellers havde håbet på.

Jacob Sørensen fra Noah anerkender, at diskussionen om afgift på luftfart er svær at løse politisk, da klima og bæredygtighed ifølge ham har lav politisk prioritet. Og spørger man transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), er der ikke udsigter til en national CO 2 -afgift herhjemme.

»Jeg mener, at vi fortsat skal arbejde for fælles globale og europæiske løsninger og ikke indføre danske nationale særregler, der vil skabe ulige konkurrencevilkår for dansk luftfart«, lyder det i et mailsvar.

Ole Birk Olesen mener, at fordi luftfarten i overvejende grad er en grænseoverskridende og international transportform, skal reguleringenaf luftfartens CO 2 -udledning foregå på internationalt niveau, hvor man i flere år har arbejdet for at nedbringe udledningen.

»Senest i 2016 har FN’s luftfartsorganisation, ICAO, vedtaget en aftale om at regulere den internationale luftfarts udledning af CO 2 fra 2021 med et markedsbaseret system, hvor luftfartens udledning bliver kompenseret ved at investere i klimaforbedrende projekter. Et af målene med aftalen er, at der fra 2021 ikke forekommer en nettostigning i CO 2 -udledningen fra luftfarten«, lyder det fra transport-, bygnings- og boligministeren.

Til det svarer Jacob Sørensen fra Noah:

»Aftalen vil desværre ikke stoppe væksten, men flyselskaberne skal købe aflad for den merudledning de får efter 2021. I starten er det dog kun en frivillig ordning, og den er så dårlig, at EU igen overvejer, om de skal tage konflikten med Kina og USA om at introducere alle flyvninger fra EU i kvotehandelssystemet«.

Flyselskaber forsøger

Flyselskaberne har også forsøgt at give passagererne mulighed for frivilligt at betale en CO 2 -afgift. Med vekslende held. Hos SAS er det muligt, men efterspørgslen blandt passagererne har ikke været så høj endnu, forklarede pressechef i SAS, Mariam Skovfoged, til Politiken for nylig.

Ønsker man at kompensere for sin rejses CO 2 -udslip, kan en lommeregner på SAS.dk udregne flyrejsens præcise udslip. For eksempel vil det koste ca. 8 euro (ca. 60 kroner) at kompensere for en flyrejse fra København til Bangkok. Beløbet går til at investere i vedvarende energi modsvarende den mængde CO 2 , der udslippes.